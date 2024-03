Russos e bielorrussos não desfilarão na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris

A Comissão Executiva do COI aprovou nesta terça-feira uma bandeira dedicada a esses atletas russos e bielorrussos, com as letras "AIN" sobre um fundo verde. Também foi aprovado um curto hino sem letra, que será executado caso algum desses atletas conquiste o título olímpico.

Sem poder usar as cores de Rússia e Belarus, os atletas desses países autorizados a competir nos Jogos de Paris não devem ser muitos: apenas 12 russos e sete bielorrussos se classificaram até o momento, entre os 6 mil que já garantiram vaga no evento, explicou James MacLeod.

O COI projeta, "segundo o cenário mais provável", que haja 36 russos e 22 bielorrussos ou, "no máximo", 55 russos e 28 bielorrussos, segundo MacLeod.

Uma vez classificados, os atletas ainda precisarão ter sua participação aprovada por um "Comitê de Exame" instituído pelo COI especialmente para analisar se apoiaram de maneira ativa a invasão russa à Ucrânia.

A decisão sobre a cerimônia de encerramento, que tradicionalmente reúne os atletas mais do que as delegações, com um protocolo menos estrito, "será tomada mais adiante", acrescentou MacLeod.

