Sorteio coloca Brasil no grupo da Itália, Holanda e Bélgica na Copa Davis

O Brasil caiu no grupo A da Copa Davis com a cabeça de chave Itália, atual campeã do emblemático torneio, além de Holanda e Bélgica, de acordo com o sorteio realizado nesta terça-feira (19) em Londres.

Os jogos da equipe brasileira, capitaneada por Jaime Oncins, serão realizados entre os dias 10 e 15 de setembro, na Unipol Arena, em Bolonha, na Itália.

Com Rafael Matos, Felipe Meligeni, Gustavo Heide e Thiago Monteiro, o Brasil conseguiu se classificar para as finais do torneio pela primeira vez desde que foi adotado o novo formato e terá pela frente a Itália de Jannik Sinner.