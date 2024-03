Suprema Corte habilita lei do Texas que permite prisão de imigrantes

O presidente Joe Biden se opôs à lei, argumentando que o governo federal tem autoridade sobre os assuntos migratórios, e não os estados de forma individual.

Aprovada pelo Senado do Texas e promulgada pelo governador republicano Greg Abbott, a lei deveria ter entrado em vigor no começo do mês, mas foi bloqueada inicialmente por um juiz federal distrital.

Um tribunal de apelações determinou em seguida que a SB4 poderia entrar em vigor, a menos que a Suprema Corte determinasse o contrário. Foi então que o juiz Samuel Alito a bloqueou.

O tribunal, no entanto, de maioria conservadora, levantou hoje essa ordem, enquanto são ouvidos novos argumentos na corte de apelações.

bur-mav/mel/mvv/rpr-lb

© Agence France-Presse