Zico se diz 'otimista' com a Seleção de Dorival Júnior

O ex-jogador Zico disse nesta terça-feira (19) à AFP que está "otimista" com a capacidade do novo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, para reerguer a equipe após o decepcionante desempenho em 2023.

"Estou otimista e torcendo muito, porque sei da capacidade dele, daquilo que ele pode somar para a Seleção", afirmou o ídolo de 71 anos, após a inauguração de sua estátua no Museu de Cera do AquaRio, o Aquário Marinho do Rio de Janeiro.

A homenagem é a representação do craque com o uniforme do Flamengo em 1981, ano em que o clube carioca conquistou sua primeira Libertadores e foi campeão mundial com vitória sobre o Liverpool.