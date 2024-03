Atacante congolês Yannick Bolasie assina com o Criciúma

Ele chega ao futebol brasileiro após uma movimentada carreira de mais de quinze anos na Europa, principalmente em times de diversas divisões da Inglaterra.

Seu último time foi o Swansea, do País de Gales, que atualmente disputa a segunda divisão inglesa, de onde saiu em janeiro, após o término de seu curto contrato de dois meses.

Ele assinou com os 'Swans' no final de novembro e jogou 401 minutos em doze partidas. Antes do Swansea se destacou no Crystal Palace (2012-16), com quem foi vice-campeão da Copa da Inglaterra de 2016.

Também jogou pelo Everton e Aston Villa, assim como pelo Sporting de Lisboa e Anderlecht da Bélgica, entre outros.

Embora tenha nascido na cidade francesa de Lyon, Bolasie defende desde 2013 a República Democrática do Congo, país dos seus pais.

Ele marcou nove gols e deu cinco assistências em 50 partidas pela sua seleção, incluindo amistosos, a Copa das Nações Africanas e as eliminatórias africanas para as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022.