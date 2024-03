Barcelona e PSG vencem na ida das quartas de final da Champions feminina

O Brann, estreante nas quartas de final da Champions feminina, empatou através de Cecilie Kvamme aos 39 minutos, mas o Barcelona voltou a controlar a partida e foi recompensado com o gol de Salma Paralluelo aos 72 minutos, com um chute na área após receber de Aitana Bonmatí, vencedora da última Bola de Ouro.

As chances do Barcelona foram inúmeras e só a imprecisão nas conclusões impediu uma vitória maior. Numa delas Irene Paredes acertou o travessão quase no intervalo.

O Barça esteve nas últimas três finais da Liga dos Campeões e venceu duas delas (2021 e 2023), o que o torna o favorito e o adversário a ser batido.

Também nesta quarta-feira, o PSG venceu fora de casa por 2 a 1 e num país escandinavo, no seu caso em Gotemburgo, na Suécia, e a vítima foi o Häcken.

A americana Eva Gaetino (23') e a malauiana Tabitha Chawinga (74') marcaram os gols do time parisiense. Rasul Rosa Kafaji havia empatado provisoriamente antes do intervalo (42') num pênalti convertido em dois tempos.

O Paris Saint-Germain foi duas vezes vice-campeão desta competição (2015 e 2017) e nunca levantou o troféu.