Blinken viaja ao Oriente Médio em nova tentativa de alcançar trégua em Gaza

Os bombardeios israelenses continuam e causaram 104 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas.

O líder do movimento islamista palestino, Ismail Haniyeh, acusou Israel na terça-feira de "sabotar" as negociações, depois de o Exército israelense ter afirmado que eliminou dezenas de combatentes em uma operação contra o hospital Al Shifa, o maior do enclave.

O Exército declarou nesta quarta-feira que matou 90 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica dentro e ao redor das instalações médicas e que prendeu "mais de 300 suspeitos".

A guerra eclodiu em 7 de outubro com o ataque do Hamas ao sul de Israel, que deixou quase 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais.

O movimento islamista também sequestrou 250 pessoas, das quais 130 permanecem cativas em Gaza, e 33 delas teriam morrido, segundo Israel.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra Gaza, com o objetivo de "aniquilar" o Hamas, que até agora deixou 31.923 mortos, a grande maioria deles civis, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo movimento palestino.