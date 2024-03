Brasil, Emirados e Azerbaijão prometem metas mais rígidas contra emissões de CO2

Os compromissos atuais dos Emirados, cujo investimento em hidrocarbonetos continua aumentando, são considerados "altamente insuficientes" e os do Brasil, "insuficientes", pelos especialistas da organização não governamental Climate Action Tracker (CAT).

O Azerbaijão, que será anfitrião da COP29, em novembro, e não foi avaliado pela CAT, publicou sua nova NDC em outubro: tem como meta reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 35% até 2030 em relação a 1990, e em 40% até 2050.

O objetivo deste país, muito dependente de seus hidrocarbonetos, continua distante da neutralidade de carbono.

Sua proporção de energia renovável se manteve estável (por volta de 15% a 17%) de 2011 a 2022, segundo esta NDC.

Para se manter no limite de 1,5° C, a nova onda de NDC "deverá incluir objetivos [...] que permitam reduzir as emissões em 43% até 2030" em relação a 2019, e em 60% até 2035, lembrou a troika.

No entanto, os compromissos atuais levam a uma redução de 2% das emissões até 2030, segundo a ONU. Estes compromissos colocam o planeta em uma trajetória de aquecimento que pode alcançar +2,9° C até 2100, em comparação com pelo menos +1,2° C na atualidade.