Casal palestino decide acampar nas ruínas de sua casa em Gaza

Um Nael e seu marido Saed Ismail foram deslocados pelo conflito. Voltaram após "a retirada dos israelenses" e ficaram "chocados" ao encontrarem sua casa no chão.

"Descobrimos que a casa inteira desabou, todos os cinco andares. Um dos andares era um estúdio equipado com câmeras, equipamentos e computadores. Está tudo sob os escombros", diz ela, sentada no abrigo aberto aos quatro ventos.

"Montamos um abrigo sobre os escombros. São as nossas memórias, a nossa casa, trabalhamos muito para construí-la. Ficamos aqui porque ir para onde? Não temos para onde ir. Todas as casas foram destruídas, mesmo que quiséssemos ficar com familiares, suas casas também estão destruídas".

Alguns blocos de concreto funcionam como escadas. Um relógio de pêndulo desgastado está pendurado em uma das colunas ainda de pé. Algumas plantas verdes sobrevivem em uma jardineira de concreto.

Não restam mais que ruínas, consequências dos bombardeios incessantes do Exército israelense em resposta ao sangrento ataque do movimento islamista Hamas de 7 de outubro, que desencadeou a guerra.

- Milhões de toneladas de escombros -

A incursão do Hamas no sul de Israel provocou a morte de ao menos 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.