Daniel Alves, de jogador recordista a condenado por estupro

Em 2014, o ex-jogador foi alvo de racismo quando jogaram uma banana em sua direção em campo enquanto se preparava para cobrar um escanteio em uma partida em Villarreal. Em resposta, Alves pegou a fruta e deu uma mordida, antes de arremessá-la ao chão.

De volta ao Brasil em 2019, venceu um Campeonato Paulista com o São Paulo antes de um breve retorno ao Barcelona.

"Agora é hora de dizer adeus", escreveu em seu Instagram em junho de 2022, quando trocou o 'Barça' pelo México, evocando "mais de oito anos dedicados a este clube, a estas cores, a esta casa...".

- Seleção Brasileira -

Sua trajetória em clubes se reflete na 'Seleção', com a qual estreou em outubro de 2006 e fez sua última aparição nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar-2022 contra a Coreia do Sul. Ao todo, foram 126 jogos disputados com a camisa verde e amarela.

Perdeu nas quartas de final no Mundial de 2010, na África do Sul, novamente nas semifinais em 2014, quando o Brasil disputou a Copa em casa, e não esteve na Rússia em 2018 devido a uma lesão no joelho.