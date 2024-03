Esquadrões de autodefesa, um fantasma colombiano revivido diante da insegurança

No entanto, os funcionários do Gaula negaram qualquer vínculo entre a instituição e esse grupo de segurança, acompanhado pela AFP desde janeiro no bairro 7 de Agosto da capital colombiana.

"Os civis não têm nenhuma responsabilidade" na luta contra a extorsão, garantiu o coronel Cristian Caballero, comandante do Gaula Militar em Bogotá. Seus homens "sempre" operam "plenamente identificados", acrescentou. O chefe do Gaula da Polícia, o coronel Carlos Tellez, deu a mesma resposta.

Assim como no Peru, Equador e México, a extorsão assola a Colômbia.

Bogotá, uma cidade de oito milhões de habitantes, enfrentou no início de 2024 uma onda de insegurança marcada por roubos em massa em comércios, assassinatos e tiroteios.

"Não é uma questão de percepção (...) Bogotá está insegura", disse recentemente o prefeito, Carlos Fernando Galán, em meio à ausência de estatísticas oficiais de crimes para 2024.

Nas últimas seis décadas, várias regiões da Colômbia criaram associações de autodefesa para combater as guerrilhas do conflito armado no país, que deixou mais de nove milhões de vítimas.