EUA condena detenção de opositores na Venezuela e pede sua 'libertação imediata'

"Os crescentes ataques de [o presidente Nicolás] Maduro contra a sociedade civil e os atores políticos são totalmente inconsistentes com os compromissos do Acordo de Barbados, mas não sufocarão as aspirações democráticas do povo venezuelano", acrescenta Nichols.

Ele se refere ao acordo alcançado em outubro entre o governo de Maduro e a oposição, pelo qual Washington levantou parcialmente algumas das sanções impostas a Caracas.

"Pedimos a libertação imediata dessas pessoas e de todos os detidos injustamente", insiste o alto funcionário do Departamento de Estado.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou a detenção dos opositores Henry Alviárez e Dignora Hernández.

Os dois são dirigentes nacionais da organização política de Machado (Vente Venezuela) e são acusados de planejar "ações desestabilizadoras" para tentar "forçar" a habilitação de Machado, favorita nas pesquisas mas inabilitada por 15 anos de exercer cargos públicos.

Sete colaboradores de Machado foram presos nos últimos dias.