EUA detém membro do Clã do Golfo com fotos de torturados no celular

Os Estados Unidos detiveram na fronteira com o México um colombiano com tatuagens do Clã do Golfo e "fotos de pessoas torturadas" em seu celular quando tentava entrar no país ilegalmente, informou a patrulha de fronteira nesta quarta-feira (20).

Em uma sessão recente no Senado, o diretor do FBI (polícia federal americana), Christopher Wray, reconheceu que existe "uma ampla gama de ameaças muito perigosas que emanam da fronteira" e que "indivíduos perigosos" entraram no país.

Na semana passada, a patrulha de fronteira afirmou que nos últimos cinco meses deteve mais de 200 membros de gangues.