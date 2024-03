Federal Reserve dos EUA mantém juros e expectativa de cortes este ano

E embora o aumento dos preços tenha desacelerado e o mercado de trabalho continue forte, "os esforços atuais para reduzir" essa inflação "não são garantia de sucesso", acrescentou com prudência.

A inflação moderou-se no âmbito da política monetária de juros altos, promovida pelo Fed para a maior economia mundial.

Juros altos encarecem o crédito, desestimulando, assim, o consumo e o investimento, o que permite reduzir as pressões sobre os preços.

A inflação nos Estados Unidos chegou a alcançar 9,1% em junho de 2022 e a queda do índice no contexto da política monetária restritiva adotada pelo banco central não levou a economia a uma recessão ou a um aumento relevante do desemprego.

Desde esses picos, o índice de inflação PCE, o mais seguido pelo Fed, se moderou para 2,4% na medição de 12 meses até janeiro, em comparação com 2,6% do dado de dezembro.

No entanto, este ano, a inflação ganhou um pequeno impulso e o mercado temia que o banco central resolvesse reduzir sua expectativa de cortes nas taxas de juros, o que por fim não ocorreu.