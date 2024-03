Ferrari confirma retorno de Carlos Sainz no GP da Austrália

Sainz foi o terceiro na primeira etapa do Mundial de F1, o GP do Bahrein, atrás das Red Bull do holandês Max Verstappen e do mexicano Sergio Pérez.

Uma semana depois, na Arábia Saudita, Verstappen e Pérez terminaram novamente à frente, mas com o outro piloto da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, chegando em terceiro.

"Esperamos ficar à frente nesta pista onde uma hierarquia semelhante à de Jidá pode se reproduzir", declarou o diretor técnico da Ferrari, Fred Vasseur, no circuito de Albert Park, em Melbourne.

"Tentaremos adotar um planejamento mais agressivo para pressionar a equipe que ganhou as duas primeiras corridas", acrescentou Vasseur.

Sainz deixará a Ferrari ao final da temporada devido à chegada do inglês Lewis Hamilton em 2025. Por enquanto, o piloto espanhol ainda não definiu seu destino.

