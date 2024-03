Fotógrafa Annie Leibovitz não teme a Inteligência Artificial

- "Uma grande honra" -

Nesta quarta-feira, durante o seu encontro no Palácio do Instituto da França, a diretora editorial da revista Vogue, Anna Wintour, irá presenteá-la com a sua espada de acadêmica.

"É uma grande honra, mas é uma honra ainda maior para a fotografia", diz Leibovitz, para quem "a Academia chegou tarde à fotografia".

"É uma arte nova para ela, recebeu um fotógrafo pela primeira vez em 2004", afirma.

"Gosto de estar atrás das câmeras, não na frente. Mas chega um momento em que você percebe que é preciso superar uma etapa e estar presente para a próxima geração de artistas e fotógrafos. Depois de mais de 50 anos de carreira na fotografia, eu acho que cabe", diz ela.

A margem do Sena, onde está localizado o Instituto da França, traz lembranças à fotógrafa veterana.