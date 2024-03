Hermès é processada por dificultar compra de bolsa

Já Glinoga, segundo o documento, tentou diversas vezes ao longo de 2023 comprar uma Birkin, mas "foi informado, em todas elas, de que precisava adquirir outros produtos e acessórios".

O processo coletivo alega que a empresa usa táticas que violam as leis americanas. "Os consumidores são coagidos a comprar produtos adicionais pelo simples fato de desejarem comprar uma Birkin. Com isso, os demandados inflam, na prática, o preço da bolsa e o lucro obtido com a Birkin".

A Hermès lançou o modelo em 1984, inspirado em Jane Birkin. De couro e feita a mão, a bolsa se tornou sinônimo de exclusividade e seu preço varia de 10 mil dólares (50 mil reais) a mais de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões).

Vista com frequência nos braços de celebridades, a marca só vende a bolsa em suas lojas, com listas de espera que inspiraram um episódio da série de TV "Sex and the City".

Tina e Glinoga pedem à justiça da Califórnia que impeça a marca de manter esse tipo de prática, além de uma indenização financeira.

