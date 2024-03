Honduras ratifica tratado de fronteira com a Nicarágua rejeitado por El Salvador

O Congresso de Honduras ratificou um tratado com a Nicarágua sobre os limites no conflituoso golfo de Fonseca, no oceano Pacífico, assinado em 2021 e rejeitado por El Salvador, informou um deputado nesta quarta-feira (20).

Esse golfo sempre foi foco de disputas entre os três países costeiros, que tiveram inclusive conflitos armados por questões de demarcação de fronteiras.

"O tratado de fronteira assinado com a Nicarágua foi ratificado por unanimidade ontem à noite" (terça-feira), disse à AFP o deputado oficial Bartolo Fuentes, acrescentando que a votação foi feita "a portas fechadas por um protocolo" do Congresso.