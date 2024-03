Icônico mercado flutuante de Curaçao renasce após reabertura de fronteira com a Venezuela

Como seu pai, seu avô e bisavô, René ganha a vida neste turístico mercado ao lado de construções coloridas em estilo colonial e das praias de Willemstad.

As fronteiras da Venezuela com Curaçao, Aruba e Bonaire, ilhas caribenhas pertencentes ao Reino dos Países Baixos como autônomas, foram fechadas por ordem do governo de Nicolás Maduro em 2019 e reabertas em abril de 2023.

Curaçao recebeu alimentos e medicamentos enviados pelos Estados Unidos como "ajuda humanitária" solicitada pelo líder da oposição Juan Guaidó, então reconhecido como "presidente interino" da Venezuela pela Casa Branca, em uma tentativa fracassada de afastar Maduro.

A crise diplomática significou uma pausa para este mercado que começou com a refinaria que opera em Curaçao, fundada em 1918.

- Longa tradição -

"Eu fiz minha primeira viagem aos 16 anos, com meu pai", conta à AFP Ramón, pai de René.