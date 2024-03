Jornal canadense é acusado de antissemitismo após publicar charge de Netanyahu

Um jornal de Montreal enfrentou nesta quarta-feira (20) acusações de antissemitismo após publicar uma charge em que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aparecia caracterizado como um vampiro.

O jornal digital em língua francesa La Presse mostrou Netanyahu com orelhas pontiagudas e garras, de pé no convés de um barco, evocando o vampiro do filme "Nosferatu", de 1922. A legenda da imagem dizia: "Nosfenyahou a caminho de Rafah".

O diretor do La Presse se desculpou e explicou que a charge era uma crítica ao governo israelense, e não ao povo judeu. Políticos canadenses, incluindo líderes judeus, criticaram a caricatura, entre eles o primeiro-ministro, Justin Trudeau. "É inaceitável retomar o antissemitismo e referências como essa", disse o premier.