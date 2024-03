Luís Montenegro é o novo primeiro-ministro de Portugal

Luís Montenegro foi nomeado primeiro-ministro de Portugal após vencer as eleições legislativas de 10 de março à frente da Aliança Democrática de direita moderada, anunciou a Presidência em um comunicado publicado na madrugada desta quinta-feira (21, noite de quarta em Brasília).

Este advogado de 51 anos, com formação parlamentar, sucede ao socialista António Costa, no poder desde o final de 2015, mas não terá uma maioria estável no Parlamento e terá que se entender com uma extrema direita em ascensão.

