Luís Montenegro, líder da direita, nomeado primeiro-ministro de Portugal

O encontro marcou o fim do processo de consultas iniciado pelo chefe de Estado com os partidos com representação parlamentar antes de convidar o vencedor das eleições a formar o novo governo.

Os resultados completos, anunciados em paralelo, mostraram que a AD obteve uma vantagem muito apertada sobre o Partido Socialista (PS).

A formação de Montenegro conquistou 28,8% dos votos e 80 deputados de um total de 230. Ficou aquém dos 116 necessários para obter maioria absoluta, mas seu líder afirmou estar preparado para governar em minoria.

"É uma maioria relativa [...] É com base nesta maioria que, se o presidente da República assim o entender, apresentaremos nosso governo", afirmou nesta quarta-feira após uma primeira audiência com o chefe de Estado.

Desorientados pela renúncia de Costa, que não se candidatou a um novo mandato após ser citado em uma investigação por tráfico de influências, os socialistas terminaram em segundo lugar, com 28% dos votos e 78 assentos.

A surpresa foi protagonizada pelo partido de extrema direita Chega, que reforçou seu status de terceira força e passou de 12 para 50 deputados, com 18,1% dos votos.