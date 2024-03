Negociações sobre novas autoridades avançam no Haiti

- 'Arruinado' -

Porto Príncipe continuava sofrendo com a lei das gangues. Um policial designado para a segurança do gabinete do primeiro-ministro foi morto a tiros hoje, segundo o sindicato de polícia Synapoha.

E os gangues estão tentando tomar o controle de áreas de Pétion-Ville, de acordo com três moradores locais contatados pela AFP.

Em algumas estradas dessa comuna, os residentes ergueram barricadas em uma tentativa desesperada de se proteger do ataque dos grupos armados, disseram as mesmas fontes.

"Estou arruinado. Não tenho mais nada para vender", lamentou na terça-feira Gérard Vil, um comerciante da região. "Sempre vivi em Pétion-Ville, mas vendia coisas no centro de Porto Príncipe. Desde que a insegurança aumentou, não dá mais para vender lá".

Diante do caos e do temor de um êxodo em massa, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) lembrou que é "imperativo garantir que os haitianos recebam a proteção internacional do estatuto de refugiado que possam precisar".