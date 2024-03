País de Gales elege homem negro como premiê, algo inédito no Reino Unido

O trabalhista Vaughan Gething foi eleito, nesta quarta-feira (20), primeiro-ministro do País de Gales pelo Parlamento local, tornando-se a primeira pessoa negra a liderar uma das nações constituintes do Reino Unido.

Gething nasceu na Zâmbia, filho de pai galês e mãe zambiana. Agora, os líderes de três dos quatro governos do Reino Unido não são brancos, em um grande passo na normalização da diversidade no país.

O premiê do Reino Unido, Rishi Sunak, tem ascendência indiana, enquanto os pais do primeiro-ministro independentista escocês, Humza Yousaf, emigraram do Paquistão.