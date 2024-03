Petro alerta dissidentes das Farc: paz ou morrer como Pablo Escobar

O presidente de esquerda, Gustavo Petro, lançou um aviso nesta quarta-feira (20) à principal dissidência da extinta guerrilha das Farc, com quem rompeu um cessar-fogo: concordem com a paz ou seguirão "o caminho" do abatido chefão do crime Pablo Escobar.

Na tarde, os primeiros combates eclodiram após o fim da trégua entre o Exército e os rebeldes do Estado Maior Central (EMC), composto por rebeldes que se recusaram a assinar o acordo de paz de 2016.

As partes mantêm negociações desde o final de 2023, mas o assassinato de uma líder indígena desencadeou a crise no domingo. As conversas continuam, embora Petro tenha endurecido seu discurso contra a organização que se dedica principalmente ao narcotráfico.