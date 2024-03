Prabowo Subianto é eleito presidente da Indonésia no primeiro turno

Anies e Ganjar já haviam anunciado a intenção de impugnar os resultados perante a Corte Constitucional, alegando fraudes e irregularidades, e agora têm três dias para fazê-lo.

Os assessores de Prabowo descartam uma decisão desfavorável, devido à ampla margem de vitória.

Prabowo sucederá ao popular presidente em exercício, Joko Widodo, no poder há dez anos, que não pôde concorrer porque esgotou o limite de dois mandatos.

O companheiro de chapa do presidente eleito é Gibran Rakabuming Raka, filho do presidente em exercício, e Prabowo prometeu durante a sua campanha, caracterizada pela retórica nacionalista, manter as políticas de Widodo.

Várias ONGs acusam Prabowo de violações dos direitos humanos durante a ditadura de Suharto (1967-1998), especificamente de ter ordenado o sequestro de ativistas nos últimos anos desse período.

Mas o agora presidente eleito sempre negou essas acusações e nunca foi indiciado por elas, embora lhe tenham custado a expulsão do exército quando a democracia chegou.