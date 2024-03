Primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar renuncia

Leo Varadkar era chefe de Governo desde dezembro de 2022.

Em 2017, quando tinha 38 anos, o médico de ascendência indiana e gay se tornou o primeiro-ministro mais jovem de uma Irlanda que sempre teve a reputação de país muito conservador.

Entre 2020 e 2022 ele cedeu o posto a Micheal Martin, líder do outro partido que integra a coalizão, Fianna Fáil, que atualmente é ministro das Relações Exteriores.

"Eu tive o privilégio de ocupar cargos públicos durante 20 anos, 13 deles no governo e sete como líder do meu partido, a maior parte como primeiro-ministro deste grande país", disse Leo Varadkar.

No entanto, ele admitiu que "depois de sete anos no cargo (à frente do seu partido), já não tenho a impressão de ser a pessoa adequada para o cargo".

"Os políticos são seres humanos e têm seus limites", acrescentou. "Fazemos tudo até não aguentar mais e temos que virar a página", explicou.