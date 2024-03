Queda da fertilidade tende a se acentuar no mundo, aponta estudo

A fertilidade na maioria dos países é insuficiente para manter a população, apontou um estudo publicado nesta quarta-feira (20), prevendo um agravamento desse fenômeno no mundo e maiores desequilíbrios entre regiões.

"A fertilidade está em declínio no mundo", resume o trabalho publicado na revista científica The Lancet, que observa que mais da metade dos países apresenta uma taxa de fertilidade muito baixa para manter seu nível populacional.

E "no futuro, as taxas de fertilidade continuarão em declínio no mundo", acrescentou.