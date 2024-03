Robinho, de promessa de 'novo Pelé' a condenado por estupro

- Como um foguete -

Nascido na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo, despontou aos 18 anos no Santos como um potencial sucessor da brilhante e vitoriosa geração de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo.

Ganhou duas edições do Campeonato Brasileiro (2002 e 2004) e foi considerado o melhor jogador do país em 2004, um ano antes de ser contratado pelo Real Madrid, onde seria recebido pelo lendário Alfredo Di Stéfano.

Jogando no clube merengue ao lado de estrelas como Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Casillas, Beckham e Raúl, o atacante se preparava para conquistar a Europa, mas acabou se contentando com dois troféus do Campeonato Espanhol (2006/07 e 2007/08) e uma Supercopa da Espanha (2008).

Sua primeira partida no time espanhol (uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Cádiz) empolgou a imprensa do país, que estampou as principais manchetes com frases como "E Deus criou Robinho" ou "Nasce uma estrela", apesar de ter jogado apenas por 24 minutos.

Foram 35 gols em 137 jogos com o Real Madrid, onde as aspirações de se tornar um superastro começaram a aparecer.