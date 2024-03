Rússia rebate críticas do COI contra seus 'Jogos da Amizade'

O Kremlin e a diplomacia russa, que sempre descrevem qualquer restrição ou sanção contra o país como "russofobia", não demoraram a criticar o COI.

Ao denunciar que o COI pretende sancionar os atletas que possam participar nos "Jogos da Amizade", a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, foi particularmente virulenta.

"As decisões do COI são ilegais, injustas e inaceitáveis. Estamos escandalizados com as condições discriminatórias sem precedentes impostas pelo Comitê Olímpico Internacional aos atletas russos", declarou em coletiva de imprensa.

"Estas declarações demonstram até que ponto o COI se afasta dos seus princípios declarados e se inclina para o racismo e o neonazismo", acrescentou Zakharova.

A Rússia justifica a sua invasão da Ucrânia com acusações infundadas de "neonazismo" contra os líderes ucranianos, que agiriam com suposta cumplicidade do Ocidente.

O governo russo também acusou o COI de querer intimidar os atletas que desejam participar dos jogos promovidos por Moscou, depois que o diretor de Solidariedade Olímpica do COI, James Macleod, não descartou sanções.