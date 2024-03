Seleções têm últimos testes antes de definir listas para Eurocopa e Copa América

Não só Brasil e Colômbia jogarão na Espanha. O Uruguai enfrentará a seleção regional do País Basco em um amistoso no sábado, três dias antes de enfrentar a Costa do Marfim em Lens, na França.

- Nova ausência de Messi -

A tricampeã mundial Argentina disputará dois amistosos nos Estados Unidos: na sexta-feira contra El Salvador, na Filadélfia, e na terça, em Los Angeles, contra a Costa Rica, mas seu astro Lionel Messi não participará dessa janela internacional devido a uma lesão muscular.

O craque de 36 anos, que joga justamente nos Estados Unidos, no Inter Miami, já havia perdido uma partida da excursão de seu clube por Hong Kong, o que gerou grande desconforto entre os torcedores locais.

As autoridades chinesas se recusaram então a sediar dois jogos que a Argentina iria disputar no seu país em março, contra Nigéria e Costa do Marfim.

É por isso que a viagem aos Estados Unidos foi um "plano B" depois da decisão da China. Além de Messi, o atacante da Roma, Paulo Dybala, também não estará nessa excursão pelos Estados Unidos.