Senadores democratas pedem que Biden promova um Estado palestino

Mais de um terço dos senadores democratas dos Estados Unidos pediram nesta quarta-feira (20) ao presidente Joe Biden que promova a criação de um Estado palestino, exercendo assim mais pressão sobre Israel.

Há alguns dias, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, fez um discurso pedindo novas eleições em Israel e criticou abertamente o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pela forma como conduz a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

A crise no Oriente Médio "atingiu um ponto crítico" que exige que os Estados Unidos façam mais do que simplesmente "facilitar" as negociações entre israelenses e palestinos, acreditam os 19 senadores, liderados por Tom Carper, em uma carta aberta.