Sindicato dos metalúrgicos apoiará Biden nas eleições

A campanha de Biden recebeu com satisfação o apoio do sindicato. "O presidente Biden se sente honrado de obter o apoio do USW e de seus 850 mil trabalhadores", disse a diretora de campanha Julie Chávez Rodríguez. "O presidente sabe que, com esse apoio, vem a responsabilidade de lutar todos os dias pelo USW e pelos trabalhadores em todas as partes, como o fez em toda a sua carreira."

Julie acusou Trump de tentar "acabar com direitos dos trabalhadores" e "mandar empregos para longe dos Estados Unidos" para favorecer os mais ricos em vez da classe média.

O anúncio ocorre poucos dias depois de Biden informar que se opõe à aquisição do grupo siderúrgico americano U.S. Steel pelo conglomerado japonês Nippon Steel.

"U.S. Steel tem sido uma empresa emblemática por mais de um século, e é vital que continue sendo uma empresa americana, controlada e gerida a partir dos Estados Unidos", disse Biden por meio de um comunicado, em 15 de março.

A preocupação é especialmente forte na Pensilvânia, nordeste do país, onde está localizada a sede da U.S. Steel e que será um dos estados decisivos na definição das eleições presidenciais.

O USW declarou que seu apoio a Biden foi resultado de um "longo processo" de reflexão, que incluiu consultas com seus membros para entender suas prioridades.