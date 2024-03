Sorteio coloca Brasil no mesmo grupo da Espanha no futebol feminino dos Jogos Olímpicos

Além do Brasil, a outra seleção sul-americana no torneio é a Colômbia, que foi incluída no grupo A, o da anfitriã, França, além de Canadá (atual campeão olímpico) e Nova Zelândia.

A outra chave, a B, reunirá Estados Unidos (medalha de ouro em quatro das sete edições anteriores), Alemanha, Austrália e o vencedor do duelo entre Zâmbia e Marrocos.

A sorte impediu o reencontro, no mesmo grupo, da Espanha com o treinador que levou a 'Roja' ao título mundial, Jorge Vilda, que hoje comanda as marroquinas.

Vilda deixou a seleção espanhola apesar do título mundial, em meio aos escândalos que abalaram a equipe e que também motivaram Luis Rubiales a deixar de ser presidente da Federação Espanhola de Futebol após seu beijo não consensual na boca da jogadora Jenni Hermoso.

O torneio de futebol feminino dos Jogos de Paris-2024 terá início no dia 25 de julho, na véspera da cerimônia de abertura, e terminará com a final no dia 10 de agosto, no estádio Parque dos Príncipes, onde o Paris Saint-Germain costuma disputar seus jogos em casa.

Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros avançam para as quartas de final.