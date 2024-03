Sorteio define grupos do torneio de futebol masculino dos Jogos de Paris

Por sua vez, o Paraguai, vice-campeão olímpico em 2004, caiu no grupo D, ao lado de Israel, Mali e o campeão da Copa da Ásia Sub-23.

Dona da casa, a França, que sonha em contar com Kylian Mbappé, está no grupo A com Estados Unidos, Nova Zelândia e o vencedor de uma repescagem entre uma seleção asiática e uma africana.

Outra das favoritas, a Espanha, vice-campeã nos Jogos de Tóquio, ficou no grupo C, com Egito, República Dominicana e o vice-campeão da Copa da Ásia Sub-23.

Nos Jogos Olímpicos, as equipes masculinas de futebol são de categoria sub-23, mas cada país pode convocar até três jogadores acima dos 23 anos.

O torneio começa no dia 24 de julho, dois dias antes da cerimônia de abertura. A final masculina está marcada para o dia 9 de agosto, no estádio Parque dos Príncipes, onde o Paris Saint-Germain manda seus jogos.

Na fase de grupos, os dois primeiros de cada chave se classificam para as quartas de final.