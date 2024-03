STJ define se Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil

Durante o processo, Robinho teve que entregar o passaporte. Com o pedido de prisão internacional emitido pela Itália, o brasileiro pode ser detido se sair do país, independente da decisão do STJ, segundo analistas.

- Carreira intermitente -

Ao despontar no início do século no Santos, Robinho foi considerado um talento precoce. Embora tenha jogado por vários grandes clubes europeus, não consolidou seu nome entre os grandes craques da geração.

Em 2009, ele foi detido brevemente na Inglaterra, quando jogava no Manchester City, por uma suposta agressão sexual contra uma jovem, mas ficou livre da acusação após a investigação.

Sua carreira teve um final abrupto após o retorno em 2020 ao Santos, clube no qual iniciou a carreira profissional em 2002.

A pressão de torcedores, patrocinadores e mídia levou ao rompimento do contrato.