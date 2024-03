Sudão enfrenta uma das piores crises humanitárias já registradas

Os combates, iniciados em 15 de abril de 2023 entre o exército do general Abdel Fattah al-Burhane e as Forças de Apoio Rápido (FAR) do general Mohammed Hamdane Daglo, ex-número dois do governo, deixaram milhares de mortos e mais de oito milhões de deslocados, segundo a ONU.

No início de março, o Conselho de Segurança pediu um cessar-fogo "imediato" durante o Ramadã e acesso irrestrito à ajuda humanitária. Mas "desde então, lamento dizer que não houve grandes avanços no terreno", alertou Edem Wosornu.

Quase 18 milhões de sudaneses enfrentam grave insegurança alimentar (fase 3 ou superior na escala de classificação de insegurança alimentar da IPC, que tem 5 fases), um número recorde para este período de colheita - 10 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Atualmente, mais de 730.000 crianças sofrem de desnutrição aguda.

"Nossos parceiros humanitários estimam que nas próximas semanas ou meses, cerca de 222.000 crianças poderiam morrer de desnutrição", insistiu Wosornu, referindo-se também ao risco de que crianças enfraquecidas morram de doenças evitáveis, em um momento em que mais de 70% dos centros de saúde já não funcionam.

