UE lança plano para usar fundos russos congelados e Kremlin reage com indignação

A proposta estabelece que 90% dos recursos apreendidos irão para o Fundo Europeu de Apoio à Paz (FEP), que financia a compra de armas para a Ucrânia.

Os 10% restantes iriam para o orçamento da UE para "fortalecer as capacidades da indústria de defesa ucraniana".

As alternativas ao uso de fundos russos congelados arrastam-se há mais de um ano e, nesta controvérsia, vários países do bloco manifestaram preocupação com o precedente que poderia criar nos mercados financeiros e com as repercussões jurídicas que geraria.

