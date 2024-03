Verstappen chega à Austrália como favorito, apesar de crise interna na Red Bull

Mas a mulher, cujo nome não foi revelado, recorreu à Red Bull GmbH, empresa proprietária da poderosa equipe de Fórmula 1.

Segundo a BBC, a funcionária também apresentou uma denúncia à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), órgão gestor da Fórmula 1, e o caso continuará pairando sobre o padoque neste fim de semana em Melbourne.

Horner conduziu a Red Bull a seis títulos de construtores e a sete de pilotos desde 2005, incluindo os três últimos vencidos por Verstappen.

Mas o pai do holandês, o ex-piloto Jos Verstappen, declarou no início do mês que a equipe poderia "explodir" se Horner continuasse no cargo. O próprio Max ameaçou deixar a escuderia se o conselheiro Helmut Marko fosse afastado do centro das decisões.

Horner insistiu que "está tudo bem com Max", mas acrescentou que "somos uma equipe e nenhum indivíduo é mais importante".

Esta turbulência dentro da Red Bull despertou o interesse do chefe da Mercedes, Toto Wolff, que precisa de um substituto para Lewis Hamilton, já anunciado pela Ferrari para o ano que vem.