'À beira do abismo', Igreja Católica polonesa ignora sinais de alerta

A nomeação de Wojda mostra que "os bispos poloneses não estão conscientes do momento em que a Igreja se encontra" no país, disse à AFP Ignacy Dudkiewicz, comentarista do jornal católico de esquerda Magazyn Kontakt.

Não faltam sinais de alerta.

O número de poloneses que se declaram católicos caiu em 10 anos de 88% para 71%, segundo o censo de 2021. E apenas um terço deles assiste à missa dominical, um mínimo desde 1980, indica o Instituto de Estatística da Igreja Católica.

Ao menos três seminários católicos fecharam as suas portas recentemente e muitos outros atraem cada vez menos jovens. Em 2023, houve 200 ordenações sacerdotais na Polônia, metade de uma década atrás.

Para atenuar a falta de párocos, o bispo de Elk, na região central do país, anunciou que iria buscá-los na África e assinou um acordo para cumprir a meta com uma diocese do Togo.

O número de batismos caiu 40% entre 2017 e 2022 e nas escolas os alunos se recusam em grande parte a comparecer às aulas de catecismo.