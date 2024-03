Acidente de avião médico no noroeste da Colômbia deixa quatro mortos

Os quatro ocupantes de um avião bimotor que viajava entre os municípios de Montería e Medellín, no noroeste da Colômbia, morreram nesta quinta-feira (21), quando o avião equipado para serviços médicos caiu e explodiu.

"Ocorreu um acidente aéreo envolvendo um avião da empresa Sky Ambulance (...) no setor conhecido como El Roble, no município de Yarumal" (noroeste), disse à imprensa o coronel Carlos Martínez, comandante da polícia do departamento de Antioquia.

"As unidades policiais acabam de chegar e confirmaram o acidente com uma explosão e a perda de quatro vidas", explicou Martínez.