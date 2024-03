Ataque atribuído ao grupo EI deixa três mortos no Afeganistão

Três pessoas morreram em frente a um banco nesta quinta-feira (21), em um ataque na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, informaram as autoridades, que classificaram o ataque como um ato suicida e o atribuíram ao grupo Estado Islâmico.

"Um atentado suicida ocorreu nesta manhã em frente ao Novo Banco de Cabul. Três pessoas morreram e 12 ficaram feridas", disse à AFP o diretor do Departamento de Informação e Cultura da província de Kandahar, Inamullah Samangani.

"De acordo com as primeiras informações, o crime foi cometido pelo Daesh" (acrônimo do Estado Islâmico em árabe), confirmou horas depois o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani.