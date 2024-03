Atenas 2004: a história de um legado olímpico desperdiçado

A construção tem janelas quebradas, está repleta de grafites e lixo. No chão, folhetos de viagem amarelados. É difícil de imaginar que há 20 anos este mesmo local recebia as competições de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004.

O estado desta instalação esportiva é o símbolo das grandes dificuldades que a Grécia enfrentou depois dos Jogos.

Para o presidente do Comitê Olímpico Grego, Spyros Capralos, se houve uma a lição a aprender com o evento é que as cidades-sede "não deveriam tentar construir instalações permanentes que depois não servirão para nada".