Biden faz campanha nos EUA com cofres cheios frente a Trump, 'o falido'

Parece que Joe Biden pode não ser popular e estar atrás nas pesquisas, mas está fazendo campanha para as eleições presidenciais de novembro com cofres mais cheios do que seu rival Donald Trump.

Segundo os últimos dados mensais publicados nesta quinta-feira (21) pela autoridade reguladora competente, o presidente democrata tinha à disposição mais de US$ 71 milhões (R$ 353 milhões) para sua campanha no final de fevereiro.

Isso é mais do que o dobro das reservas em dinheiro da campanha do magnata republicano (US$ 33,5 milhões no final do mês passado, o equivalente a R$ 166,8 milhões).