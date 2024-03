Comissão Europeia propõe elevar tarifas alfandegárias de grãos russos

Nesta quinta-feira, durante uma cúpula em Bruxelas, o presidente Zelensky se conectou por videoconferência e se queixou de que os grãos russos continuam tendo acesso irrestrito ao mercado europeu.

"Constatamos que, infelizmente, o acesso da Rússia ao mercado agrícola europeu segue ilimitado", enquanto "cereais ucranianos são jogados nas vias e estradas [pelos agricultores europeus]. Isso é injusto", afirmou.

Cinco países da União Europeia (Polônia, República Tcheca e três países bálticos) haviam pedindo conjuntamente à Comissão Europeia para impor uma proibição total às importações de cereais tanto da Rússia quando de Belarus.

Segundo as normas da Organização Mundial do Comércio, até agora, as importações agrícolas russas estavam isentas dos direitos de importação da UE.

