Congresso americano apresenta projeto de lei para proibir financiamento à UNRWA

Outros 15 países ? incluindo Estados Unidos, seu principal doador ? anunciaram em janeiro a suspensão do financiamento da UNRWA, o equivalente a mais da metade dos fundos recebidos em 2023.

Desde então, diversos países anunciaram a retomada da sua parcela de financiamento.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro com uma ofensiva de milicianos islamistas que mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em resposta, o Exército de Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra Gaza com o objetivo de "aniquilar" o Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia. Até o momento, a operação deixou 31.988 mortos, a maioria civis, segundo Ministério da Saúde de Gaza.

