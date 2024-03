Corrida contra o relógio para aprovar orçamento nos EUA

São 1.012 páginas fruto de negociações difíceis, que também contêm muitas medidas diplomáticas.

Por exemplo, o projeto de lei proíbe todo financiamento direto dos Estados Unidos à agência da ONU para os refugiados palestinos, a UNRWA, que esteve no centro de uma controvérsia desde que Israel acusou 12 de seus 30.000 funcionários de estarem envolvidos no ataque do Hamas em 7 de outubro.

Cerca de 15 países, incluindo os Estados Unidos, suspenderam em janeiro o equivalente a mais da metade dos fundos recebidos em 2023 pela UNRWA. Desde então, vários países retomaram suas doações.

O texto destina fundos para Taiwan. Também há medidas sobre imigração, um tema explosivo na campanha eleitoral. A iniciativa prevê a contratação de agentes para a patrulha de fronteira.

Para finalizar o orçamento, o projeto de lei incorpora uma série de medidas, como a proibição das embaixadas americanas de hastear a bandeira arco-íris da comunidade LGBTQIA+, algo que algumas costumavam fazer em datas específicas.

Se aprovada, nenhum financiamento poderá ser usado para "hastear ou exibir em uma instalação do Departamento de Estado dos Estados Unidos" qualquer bandeira que não seja a nacional ou relacionada ao apoio a prisioneiros de guerra, soldados desaparecidos em ação, reféns e americanos encarcerados injustamente.