Diante da pressão judicial, Bolsonaro aposta na mobilização de suas bases

Toca o hino nacional, que todos cantam solenemente com as mãos no coração. Também há lágrimas entre os presentes, talvez pelo destino incerto do seu líder.

Bolsonaro "foi perseguido desde o primeiro dia que assumiu", disse à AFP Marcos Vinícius Chagas, empresário de 48 anos, que compareceu ao evento vestindo a camisa verde e amarela da seleção, como quase todos os demais.

Bolsonaro dá sua resposta do palco: "O mundo vem caindo na minha (cabeça) porque sou um paralelepípedo no sapato da esquerda".

"Eu poderia muito bem estar em outro país, mas decidi voltar para cá com todo o risco. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos".

O compromisso com a mobilização começou no dia 25 de fevereiro em São Paulo, após um apelo para mostrar ao mundo "uma fotografia do Brasil" que o apoia, disse Bolsonaro.

Reuniu 185 mil pessoas na Avenida Paulista, segundo estimativa de um centro de monitoramento universitário.