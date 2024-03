EUA revela projeto de resolução para pedir cessar-fogo imediato em Gaza

No total, 300 suspeitos foram detidos, incluindo dezenas de dirigentes, segundo o Exército.

- Nível crítico de fome -

As ONGs e as agências da ONU alertam para o risco iminente de fome na Faixa de Gaza, em particular no norte.

Blinken reiterou na terça-feira que toda a população de Gaza enfrenta "níveis severos de insegurança alimentar aguda".

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que Israel bloqueia a ajuda e isso "poderia ser equivalente ao uso da fome como método de guerra".

Israel impõe atualmente um cerco praticamente total ao território e controla de maneira minuciosa a entrada de ajuda, o que provoca a lentidão do fluxo, principalmente dos suprimentos procedentes do Egito.