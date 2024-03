EUA sanciona procuradora-geral da Nicarágua 'por ser cúmplice da opressão'

Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira (21) sanções econômicas à procuradora-geral da Nicarágua, "por ser cúmplice da opressão" do presidente Daniel Ortega ao confiscar propriedades dos opositores e decidir a quem concedê-las.

Ortega e sua mulher, a vice-presidente Rosario Murillo, governam "com um grupo muito unido de figuras confiáveis na polícia, no Exército e no parlamento", e a procuradora-geral, Wendy Carolina Morales Urbina, é um nome importante, afirmou o Departamento do Tesouro.

"A procuradora-geral da Nicarágua, em sintonia com o regime Ortega-Murillo, abusou de seu cargo para facilitar uma campanha coordenada com o objetivo de reprimir a dissidência confiscando propriedades de opositores políticos sem base legal", apontou o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e a Inteligência Financeira, Brian Nelson.